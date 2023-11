Kann Kaffee mit Zitrone wirklich beim Abnehmen helfen? RTL-Ernährungswissenschaftlerin Nora Rieder verspricht: „Der regelmäßige Genuss von Kaffee mit Zitrone kann das Abnehmen unterstützen.“ Doch nimmt sie dem Schlankmacher gleichzeitig etwas Wind aus den Segeln, denn: „Wer isst wie zuvor, sich nur wenig bewegt und einfach zusätzlich eine Tasse schwarzen Kaffee mit Zitrone am Tag trinkt, wird nicht abnehmen.“

Ganz so einfach ist es mit dem Diätgetränk also nicht. Die Ökotrophologin erklärt, wie das mit dem Schlankmacher dennoch funktionieren kann:

„Das im Kaffee enthaltene Koffein stimuliert das zentrale Nervensystem. So regt Koffein die Herztätigkeit an, steigert den Blutdruck und die Körpertemperatur. Somit wird also der gesamte Stoffwechsel gepusht – und auch die Fettverbrennung angeregt. Doch dadurch allein schmelzen oder verschwinden die Fettpolster nicht. Sie müssen verbrannt werden – am besten durch ausreichend Bewegung. Ansonsten lagert der Körper sie wieder ein. Koffein kann die Fettverbrennung folglich nur in Kombination mit ausreichend Bewegung unterstützen.“

Lese-Tipp: Dieser einfache Kaffee-Trick spart ein Mal Joggen