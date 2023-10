Am Freitag (29. September) teilte Julian Zietlow die freizügige Meditationsrunde im Regenwald auf seinem Instagram-Account. Mit dem Aufschrei, den dieser Clip offenbar in Bali auslöst, hätte der kontroverse „Rocka Nutrition“-Gründer wohl nicht gerechnet. Berichten nach soll ein balinesischer Influencer das Video geteilt haben, woraufhin es viral ging und auch an die örtliche Behörde gelangte.

Die lokale Nachrichten-Website „Coconuts Bali“ schreibt etwa: „Einwanderungsbehörde auf Bali jagt ausländischen Mann, der nackt vor einem Schrein meditiert.“ Dazu ein Screenshot, der aus Julian Zietlows Instagram-Clip zu stammen scheint.