„Wir drehen jetzt einen Shopping Haul, was wir uns die letzten Wochen besorgt haben“, verkündet Julian Claßen alias „Julienco“ in seinem neusten YouTube-Video. Der Titel „Das haben wir in vier Wochen ausgegeben/geshoppt“ ist dabei Programm. In ihrem Wohnzimmer präsentieren der Internet-Star und seine Partnerin Tanja Makarić ihre neueste Ausbeute – und die hat es in sich!

Es beginnt mit Tanjas neuer Chanel-Handyhülle, die ihr Geliebter in Miami entdeckt hat. Das Influencer-Paar hat sich außerdem mit Taschen aus dem Hause Goyard eingedeckt. Tanja zeigt stolz zwei der begehrten Stücke und kommt noch mit einem Rucksack um die Ecke. Julienco hat sich eine weitere Tasche der Luxus-Marke gegönnt. Die Preise gibt es online nur auf Anfrage, jedoch werden sie – je nach Modell – für etwa ein bis dreitausend Euro (aufwärts) auf Mode-Plattformen weiterverkauft.

Tanja hat ihren Traumprinzen noch mit einer blauen Pufferjacke von Dior beglückt. Kostenpunkt laut Online-Shop: 2.700 Euro. „Die habe ich ja schon in Schwarz die Jacke“, so Julienco. Und es kommt noch eine weitere Jacke dazu – Marke unbekannt. „Irgendwie kaufen wir kaum was selber, wir kaufen nur für den anderen“, witzelt der Influencer. Damit ist das Haul-Video aber noch lange nicht beendet.