„Nur zusammen“, heißt der Song, den die Kelly Family von Joey Kelly auf Florian Silbereisens Bühne erstmals gemeinsam vor den TV-Kameras präsentieren. Das 50-jährige Familienoberhaupt, das als Teil der ursprünglichen Kelly Family in den 90er Jahren große Hits hatte, hält sich mit der Gitarre eher im Hintergrund. Die Bühne gehört vor allem seinen drei Kindern: Luke (23) am Klavier, Lilian (17) und die kleine Lisann am Mikrofon.

Nun steht Joey Kelly also mit seiner eigenen Familie auf der Bühne, nicht mehr mit seinen Geschwistern. „Das fühlt sich viel besser an“, schwärmt der Familienpapa da lachend. Es sei etwas ganz besonderes für den 50-Jährigen: „Zum ersten Mal treten wir als Familie zusammen auf.“