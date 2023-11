Der Blogger behauptet: Im Hintergrund laufen längst die Absprachen, wie man das der russischen Bevölkerung beibringe – und wer die Macht übernehme. Weiter schreibt er: „Am Donnerstag, den 26. Oktober, um 20:42 Uhr Moskauer Zeit, ist der russische Präsident Wladimir Putin gestorben. Putins Leichnam liegt immer noch in einer Tiefkühltruhe in der Residenz des Präsidenten in Waldai.“

Die Ärzte hätten Putin nicht mehr retten können, seine Familie wisse davon und spiele allen etwas vor. Längst ziehe im Hintergrund der Politiker Nikolai Patruschew aus dem Sicherheitsrat die Fäden.

