Israel-Krieg: Diese Hollywoodstars fordern Waffenstillstand

Eine Gruppe von insgesamt 55 Künstlern und Vertretern der Unterhaltungsbranche habt einen offenen Brief an US-Präsident Joe Biden (80) unterzeichnet. Wie unter anderem "Variety" meldet, fordern sie Biden darin auf, in Gaza und Israel auf einen Waffenstillstand hinzuwirken. Zu den Unterzeichnern gehören prominente Namen wie die Oscarpreisträger Joaquin Phoenix (48), Mahershala Ali (49), Susan Sarandon (77) oder Cate Blanchett (54). Auch andere Größen wie Schauspielerin Kristen Stewart (33), Musiker Riz Ahmed (40), Comedian Ramy Youssef (32) oder Moderator Jon Stewart (60) unterschrieben den Aufruf.