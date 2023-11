Während sich Sandy als „neutrale Schiedsrichterin“ auf Kuschelkurs befindet, erklärt Olli im Laufe des Podcasts: „Ich sag’ mal so, es gibt ja auch noch einen dritten Beteiligten, der in dieser Situation mit dabei ist. Ich sag’ mal, den finde ich jetzt nicht so geil. Und das hat für mich so oder so ein sehr hohes Comedy-Potential und da werde ich mich auch nicht groß verändern.“ Eine Anspielung auf die Liebesgerüchte rund um Amira? Es könne durchaus vorkommen, dass Olli auch mal „den Finger in die Wunde legt“.

Denn das Amira mit einem „„Typ, der Glückskeksweisheiten herausposaunt, lustig anbandelt“, findet er nämlich gar nicht lustig.