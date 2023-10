Igitt! Australierin entdeckt toten Frosch in ihrem Spinat

Eine Sprecherin der australischen Supermarktkette Woolworth, wo Baker den Spinat gekauft hat, sagte laut New York Post, man habe den Vorfall zusammen mit dem Lieferanten und Baker untersucht.

„Unser Lieferant hat zahlreiche Qualitätsprüfungen an dieser Charge von Blattspinat durchgeführt und während der gesamten Verarbeitung keine Fremdkörper entdeckt, so dass es sich um einen Einzelfall zu handeln scheint“, so das Unternehmen.

Lese-Tipp: Sssschreckliche Beilage: Mann findet lebendige Schlange in Aldi-Brokkoli!

Außerdem nehme man „die Lebensmittelsicherheit sehr ernst“ und habe „strenge Verfahren, um die Qualität unserer Produkte zu gewährleisten“. So soll der Spinat auch geröntgt werden, bevor er verpackt und an die Supermärkte verschickt werde. Dass es dennoch zu diesem Vorfall gekommen sei, sei bedauerlich.

„Wir nehmen alle Kundenrückmeldungen ernst und verstehen, dass dies für diesen Kunden eine unangenehme Überraschung gewesen sein muss, insbesondere angesichts der Online-Kommentare, wie köstlich das Essen aussah.“ (kko)