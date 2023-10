„Ich bin großer Til Schweiger-Fan" - Steffen Henssler steht aber nicht nur auf Tils Filme

„Grill den Henssler"-Moderatorin Laura Wontorra, möchte es von Steffen Henssler genau wissen: „Bist du Fan von den Schweiger-Filmen?“. Schließlich tritt Henssler heute unter anderem gegen Luna, die Tochter von Til Schweiger, an. „Normal! Ich bin ein großer Til Schweiger-Fan!“, antwortet der Star-Koch prompt. Doch es sind nicht nur Tils berühmte Filme, die Henssler begeistern: „Aber was ich mindestens genauso geil finde wie seine Filme, sind seine Pullover!“. Bei dieser Aussage ist Laura Wontorra kurz verwirrt. Pullover waren bisher nicht in ihrem Fokus. Kann Til Schweiger etwa stricken?

Natürlich bezieht sich Steffen Henssler auf Til Schweigers Online-Shop, in dem kuschelige Kleidungsstücke aller Art verkauft werden. „Das sind einfach die geilsten Pullover auf diesem Planeten!“, schwärmt Steffen Henssler. „Ja, die schmecken super“, scherzt Koch-Coach Lucki Maurer im Hintergrund. Luna Schweiger scheint indes keine feste Meinung zu den Pullovern ihres Vaters zu haben, aber vielleicht ist sie auch nur zu sehr mit dem Schneiden von Knoblauch beschäftigt.(sbo/apa)