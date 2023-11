Angelina Jolie schreibt aber auch, dass sie sich in den letzten Wochen, „krank und wütend über den Terroranschlag in Israel" gefühlt habe. „Auch ich bete für die sofortige, sichere Rückkehr jeder Geisel und für die Familien, die den unvorstellbaren Schmerz des Mordes an einem geliebten Menschen tragen. Vor allem die ermordeten Kinder und die vielen Kinder, die jetzt zu Waisen geworden sind", schreibt der Hollywood-Star.

Und weiter sagt sie: „Was in Israel passiert ist, ist ein Akt des Terrors. Aber das kann nicht die unschuldigen Leben rechtfertigen, die durch die Bombardierung einer Zivilbevölkerung in Gaza verloren gehen, die nirgendwo hingehen kann, keinen Zugang zu Nahrung oder Wasser hat, keine Möglichkeit der Evakuierung und nicht einmal das grundlegende Menschenrecht, eine Grenze zu überqueren oder Zuflucht zu suchen", so Jolie.

