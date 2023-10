Es ist der verzweifelte Hilferuf eines Vaters!

Seit dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel vermisst Yoni Asher Frau und Kinder (3, 5), der junge Vater ist völlig am Ende. Bei einer Pressekonferenz am Freitag in Tel Aviv fleht er nun die ganze Welt um Hilfe an. Oben im Video zeigen wir die Bilder, die unter die Haut gehen.

Die aktuelle Lage in Israel – im Live-Ticker