Der frühere Olympiasieger Christian Schenk kritisiert Schmidt, die sich viel mehr auch als Model und Influencerin einen Namen macht und seit 2017 als heißeste Athletin der Welt gilt, hart. Der 58-Jährige, der 1988 in Seoul Gold im Zehnkampf für die DDR holte sowie 1990 EM- und ein Jahr später WM-Dritter wurde, schreibt in einem Beitrag auf seinem Facebook-Account, dass ihn Schmidts TikTok-Video „entsetzt“ habe.

Der Beitrag der 24-Jährigen, die er als „Influencerin und ,Spitzensportlerin’“ – letztgenanntes bewusst in Anführungszeichen gesetzt – bezeichnete, sei „respektlos“ und ließe nichts Gutes erahnen. „Sofern Geld DIE Motivation in der Leichtathletik ist, werden wir noch weniger Erfolge erzielen. Und mit diesen sind wir seit Jahren in Deutschland nicht mehr reichlich gesegnet“, schreibt Schenk.

