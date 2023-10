Dem Bundeskriminalamt (BKA) liegen zwei Videoaufnahmen als Beweislage vor. Darauf soll ganz klar erkennbar sein, dass ein Mädchen sexuell missbraucht wurde. Das Gesicht des Opfers und auch das der Täterin sollen allerdings nicht erkennbar gewesen sein. Dafür aber markante Tätowierungen an Händen und Armen der Frau. Nachdem die Polizei öffentlich um Mithilfe gebeten hat, soll ein Hinweis an die Ermittlungsbehörden tatsächlich zur der 46-Jährigen geführt haben. Das teilt das BKA am Freitag mit.

