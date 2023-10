Mit einem Messer soll der 13-Jährige auf die Frau losgegangen sein. Er habe sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit der zwölf Jahre ältern Frau in einem Hotel in der Hauptstraße in Ginsheim-Gustavsburg getroffen, so die Polizei. Anlass des Treffens sei vermutliche eine sexuelle Beziehung zwischen dem Minderjährigen und der 25-Jährigen gewesen. Nach seinem mutmaßlichen Angriff soll der Junge das Hotel fluchtartig verlassen haben.



Gegen 14.20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten die verletzte Frau im Innenhof des Hotels.