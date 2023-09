Bei so viel heißer Hüft-Action können alle Anwesenden nur jubeln! „Meinen Körper habe ich von Frank Buschmann“, scherzt Köppi nach seiner Tanzeinlage. Aber jetzt mal im ernst: Was haben die SIXX PAXX eigentlich im Studio zu suchen? Und welches Team gewinnt am Ende die Show? Das zeigt RTL am Samstag, den 30. September ab 20.15 Uhr bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ und parallel zur TV-Ausstrahlung im Livestream auf RTL+. (ngu)