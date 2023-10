Was war passiert? Mitte September wurde Heino im Sat.1-Frühstücksfernsehen gefragt, wie er zum Thema Gendern steht. Daraufhin schimpfte der 84-Jährige auf alle, die sich für eine moderne Sprache einsetzen: „Denen haben sie ins Gehirn geschissen, so wie wir im Rheinland sagen. Ich steh‘ da überhaupt gar nicht zu. Ich werd‘ weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich werd‘ weiter ,Lustig ist das Zigeunerleben‘ singen. Da lass‘ ich mich von keinem Menschen abbringen.“ Für ihn sei die Musik „ein Stück Kulturgut“ und dürfe deswegen nicht zensiert werden. Von Rassismus-Vorwürfen wolle er ebenfalls nichts wissen.

Mit seinen unverblümten Aussagen sorgte der Sänger für große Empörung im Netz und kassierte einen gewaltigen Shitstorm. Viele forderten daraufhin Konsequenzen wie ein Auftrittsverbot. Doch ans Aufhören denkt Heino nicht. „Nein, ich bin gern unter Leuten. Und solange ich noch so gut mit den Beinen laufen kann und auch so gut singen kann, werde ich noch noch einige Jahre, so Gott will, unter euch sein“, erklärt er. (tma)