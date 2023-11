In einem Instagram-Beitrag bedankt sich Heidi Klum bei ihrem Stylisten-Team für den „süßen Schnitt“. Dazu teilt sie zwei Bilder, die den Fokus vor allem auf eine Sache legen: Und zwar auf Hans und Franz – und nicht etwa auf die neue Frisur.

Zugegeben, so wirklich neu ist an dem Schnitt nichts. Denn auch wenn es Heidi ungern hören mag – so wie jede Frau, die nach einem Frisurbesuch happy ist – sieht sie auf den Schnappschüssen eigentlich aus wie immer… Hier der Beweis!