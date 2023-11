Im Interview mit stern plaudert Heidi Klum jetzt aus dem Nähkästchen. Unter anderem verrät sie, wie sie und ihr Mann Tom Kaulitz (34) auf die Sendung aufmerksam geworden sind: Es war das zufällige Zappen durch die Mediathek! Das Model, das selbst an großer Höhenangst leide, sei von einer Folge über eine Ballonfahrt so in den Bann gezogen worden, dass sogleich auch die anderen Episoden geschaut wurden.

Lese-Tipp: „Total lustig und relaxed“: „Die Bergretter“-Schauspieler schwärmen von Gaststar Heidi Klum

Beim Zuschauen blieb es nicht – Heidi hatte so sehr Blut geleckt, dass sie selbst mitspielen wollte. Und wie hat das ZDF darauf reagiert? „Ich glaube, die dachten, das wäre ein Witz gewesen“, erinnert sich Heidi im Doppel-Interview mit Hauptdarsteller Sebastian Ströbel zurück.

Weiter erzählt sie: Und als sie dann verstanden, dass ich das ernst meine, fürchteten sie, glaube ich, dass ich eine utopische Gage verlangen würde. Dabei wollte ich überhaupt kein Geld und habe gesagt, ihr könnt das Honorar gern den echten Bergrettern spenden, ich will da nur aus Herzensliebe mitspielen. Ich hatte nur eine Bedingung.“ Und diese lautete: „Ich nehme meinen Ehering beim Drehen nicht ab. Ich nehme den nie ab, wahrscheinlich geht er auch gar nicht mehr von meinem Finger.“