Und plötzlich kracht der schwarze Geländewagen voll in einen Betonblock!

Der Fahrer will noch schnell die Spur wechseln, doch die Linkskurve wird ihm zum Verhängnis: Er fährt mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelschutzplanke! Im Video ist der Unfall auf der Autobahn in Bangkok zu sehen.

Thailand gehört zu den Ländern mit der schlechtesten Verkehrssicherheit der Welt. Mögliche Gründe sind die fehlende Verkehrserziehung in Schulen, zu einfache Fahrprüfungen oder eine mangelnde Durchsetzung der Straßenverkehrsgesetze. (ibü)