Healthy Mandy und FitnessOskar zeigen stolz ein Ultraschall-Foto

Schaut man sich den Instagram-Beitrag des Influencer-Paares genau an, fällt auf: Auf dem Nachttisch an der Seite steht ein Foto der beiden mit ihrem verstorbenen Söhnchen Rio auf dem Arm. Ihr erster Spross kam im Juli 2022 fünf Wochen zu früh auf die Welt und litt am sogenannten IPEX-Syndrom, das in der Regel nur wenige Kinder überleben.

Im Dezember desselben Jahres verkündeten die frischgebackenen Eltern die traurige Nachricht: „Rio war ein besonderes Baby, aber wir müssen euch mitteilen, dass Rio den Kampf leider verloren hat.“ Trotz ihrer tiefen Trauer lassen sich Healthy Mandy und ihr FitnessOskar den Traum von der eigenen kleinen Familie nicht nehmen. Sie kämpften tapfer weiter – wie sich jetzt offenbar auszahlt. (ean)