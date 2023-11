Harry Potter tanzt im Berghain? KI-Zauber macht's möglich

Ist das etwa DER Harry Potter in der Berghain-Schlange? Um in den beliebten Berliner Club zu kommen, hilft offenbar auch kein Zauberspruch. An der Clubtür gibt’s den Laufpass von Türsteher Hagrid. Hauself Dobby hatte da offenbar mehr Glück und tanzt wild zu den Technobeats im Flackerlicht. Ja, Sie merken, dieser KI-generierte Clip zieht sämtliche Berlin-Klischees in den Kakao – und das mit den beliebten Charakteren aus der Harry-Potter-Welt.

Das Ergebnis kommt im Netz super an. Zahlreiche Instagram-User feiern den neuen Berliner Style von Harry und seinen Freunden. (ean)