Es ist kaum vorstellbar, welche furchtbaren Szenen sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hannover-Vahrenwald abgespielt haben müssen. Es ist Dienstagabend gegen 18 Uhr. In dem Mehrfamilienhaus sitzen Familien in ihren Wohnungen wahrscheinlich beim Essen, andere freuen sich auf einen gemütlichen Abend. Zur gleichen Zeit kommt es in der Erdgeschoss-Wohnung zu einem grausigen Ereignis. Eine Frau und ein Mann erleiden mehrere Stichverletzungen. Die Frau stirbt vor der Haustür an ihren Verletzungen. Der Mann kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus.

