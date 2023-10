„Prinzipiell war das schon eine schwierige Entscheidung, weil ich immer gerne für die Nationalmannschaft gespielt habe und dies in Zukunft auch gerne tun würde. Aber im Moment ist die Kleine noch sehr jung. Ich glaube, es würde mir weh tun, wenn ich da was verpassen würde“, sagt die Keeperin im Handball-Talk Auszeit HBF. Die WM findet zwischen dem 30. November und dem 17. Dezember in Dänemark, Schweden und Norwegen statt.

Lese-Tipp: „Kleines großes Wunder“ - Biathlon-Traumpaar im Baby-Glück

Und genau da liegt das Problem: Eckerle befände sich für vier bis fünf Wochen in Skandinavien – und weg von ihrer Tochter. Das sei „als Familie im Moment noch nicht so stemmbar.“ Große Unterstützung liefern sowohl ihr Ehemann, der ihr „den Rücken freihält“, als auch der Verein aus Erfurt, der glücklich über das Comeback der Leistungsträgerin ist.

Und über die gewonnenen Wochen in der Vorweihnachtszeit freut sich gewiss auch ihr kleiner Engel. (fkl)