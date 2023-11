Schmeißt die Fuffis durch den Club!

Was Rapper Sido in seinem Song kann, kann Chryssanthi Kavazi schon lange! Beim großen GZSZ-Special in Paris hält sie in ihrer Rolle als Laura nämlich einen Koffer voller Geld in der Hand – und wirft die Scheine in die Luft. Und wie es sich für einen Dreh gehört, handelt es sich dabei natürlich nicht um echte Kohle, sondern um Spielgeld. Das wusste ER allerdings nicht! Aus Geldgier wurde Chryssanthis Schauspielkollege Felix von Jascheroff nämlich von einem fremden Mann rücksichtslos über den Haufen gerannt, wie Felix nun im GZSZ-Podcast ausplaudert.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!