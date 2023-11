GZSZ-Special: Felix von Jascheroff verrät sein persönliches Paris-Highlight

Was war besonders an dem Dreh?

Felix von Jascheroff: „In einem anderen Land oder einer anderen Stadt zu drehen ist immer sehr aufregend, man weiß nie, was passiert. Wir waren mit einem tollen Team in Paris – klein, aber fein – und es hat sehr großen Spaß gemacht, unser Special zu drehen. Tolle Orte, tolle Bilder. Wenn wir in Berlin oder Potsdam drehen, ist es ja irgendwie normaler Alltag. Das Drehen im Studio ist unsere tägliche Arbeit. Da ist es schon besonders, wenn man die Möglichkeit hat, an einem anderen Ort zu drehen und Vorfreude auf die Arbeit bei einem Auslandsdreh ist natürlich immer mit dabei.“

Was passiert im GZSZ-Special?

Felix von Jascheroff: „ Laura und John sind nach ihrer Hochzeit bei Lauras Familie in Griechenland gewesen und wollen nun ihre letzten Tage des Honeymoons in Paris verbringen. Was John nicht weiß, Laura hat noch eine andere Agenda in Frankreich. John freut sich wahnsinnig, dass er mit der Frau, die er liebt, Zeit in Paris verbringen kann, wenn möglich natürlich allein. Aber wie das nun mal bei den Bachmanns ist, ist man nie allein und plötzlich steht seine kleine Schwester Emily vor der Tür. Diese ist nämlich für eine Fashion Show mit ihrer Marke Vleder Bag gebucht worden. Wie der Zufall es so will, bleibt es nicht bei einem romantischen Liebestrip, sondern entwickelt sich zu einem Abenteuer anderer Art.

Worauf können sich die Fans freuen?

Felix von Jascheroff: „Unsere Zuschauer:innen können sich auf einen wilden Mix aus Romantic Comedy, ein wenig Action und viel Gefühl einstellen.“

Was verändert der Liebes-Trip?

Felix von Jascheroff: „Laura und John, Bonnie und Clyde, Hanni und Nanni... beide lieben sich sehr und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Paris schweißt sie noch mehr zusammen, als sie es schon sind, es sind keine Grenzen gesetzt. Die ganz große Liebe, die hoffentlich für immer halten wird…“