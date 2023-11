Seit einiger Zeit ist Jessica die neue Stimme des „Jeremias“-Krankenhauses. Mit Feuereifer setzt sie sich dort für ihre Kolleginnen und Kollegen ein – und das, obwohl sie mehrfach zu deren Zielscheibe geworden ist. Doch Jessica hat diese Chance genutzt, um allen zu zeigen, dass sie sich wirklich verändert hat: Mit einer Arbeitsgruppe will sie das Betriebsklima im „Jeremias“ verbessern.

Doch Jessicas plötzliche Nähe zum Chefarzt sorgt erneut für Unmut in der Belegschaft. Viele werfen ihr vor, sich nur an Philip ranzumachen – zu frisch ist noch die Erinnerung an das, was sie in der Vergangenheit gemacht hat.