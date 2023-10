Jessica gibt nicht auf!

Wie man’s macht, man macht’s falsch. Ein abgedroschener Satz, den Jessica (Nina Ensmann) unerwartet zu spüren bekommt. Nach ihrem selbstlosen Einsatz in der U-Bahn wird sie auch in der Presse als Heldin gefeiert – eine Anerkennung, die ihr nicht jeder gönnt. Vor allem ihre Kolleginnen und Kollegen im „Jeremias“-Krankenhaus neiden Jessica den Erfolg. Ein herber Schlag, hatte sie es doch von Beginn an in diesem Beruf alles andere als leicht. Doch Jessica lässt sich nicht unterkriegen! Durch aufmunternde Worte von Yvonne (Gisa Zach) gestärkt, beschließt sie, ihre neu gewonnene Bekanntheit zu nutzen, um ihrem Berufsstand die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die er verdient. Was genau Jessica vorhat, zeigt das Vorschau-Video.