Ein GZSZ-Ende mit Schrecken?



Nach der Trennung von Michi (Lars Pape) will Nicole (Laura Lippmann) einfach nur weg aus Berlin. In ihrer alten Heimat Dortmund will sie nach der großen Enttäuschung einen Neustart wagen. Ihre Halbschwester Katrin (Ulrike Frank) bringt sie zurück in den Ruhrpott. Es scheint, als hätten beiden endlich einen Draht zueinander gefunden – doch dann stößt Katrin ihrer Schwester hart vor den Kopf. Denn die Rückkehr in die Vergangenheit setzt ihr ordentlich zu, wie im GZSZ-Vorschauvideo deutlich wird.