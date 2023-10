Während Nicole also schon voller Vorfreude darauf ist, dem Kiez und vor allem auch Konkurrentin Maren zu entkommen, muss Michi ihr etwas gestehen, was schon längst hätte ausgesprochen werden müssen: „Das geht so nicht!“. Diese Worte kommen nicht irgendwo her und beziehen sich auch nicht auf Nicoles Geschenk für den Trip.