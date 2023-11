Endlich hat das emotionale Versteckspiel ein Ende und beide können offen zu ihren Gefühlen stehen. „Als ich dich am Bahnhof mit deinem Rucksack gesehen habe, da wusste ich, ich kann dich nicht nochmal verlieren“, öffnet Michi Maren sein Herz.

Und Maren? Die ist einfach nur glücklich, endlich an Michis Seite sein zu können. Michis Beziehung und kurze Ehe mit Nicole haben Maren zuletzt so aufgewühlt, dass sie zunächst eine Pause von Berlin brauchte und einen Trip in die USA unternommen hat. Ein Break, der für beide offensichtlich nötig war, um zu wissen, was sie wirklich wollen.