In Jonas‘ unbändige Vorfreude mischt sich schnell Verdruss: die gebuchte Security-Firma verlangt plötzlich 2000 Euro mehr als vereinbart. „Das können die doch nicht machen“, entfährt es Jonas ungläubig, der schon seine Party in Gefahr sieht. Für ihn ist klar, dass die Firma ihn über den Tisch ziehen will, schließlich kennt er die Securitys: „Großes Maul, große Muskeln, aber kleines Gehirn!“ Dass Jonas sich in diesem Punkt noch ordentlich wundern wird, wird sehr schnell deutlich. Denn Flo Kästner entpuppt sich als Chefin der Firma und ganz nebenbei auch noch als Jonas‘ Traumfrau.