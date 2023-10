Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Yvonne (Gisa Zach) wollen ihre Beziehungsprobleme angehen. Dafür erfüllt Gerner seiner Frau ihren großen Wunsch und stimmt einer Paartherapie zu. Doch gleich in der ersten Sitzung erhält Yvonnes Hoffung einen herben Dämpfer: Ihr Mann macht deutlich, dass seine Erwartungen an die Therapie nicht gerade hoch sind. Will er sich doch drücken? Yvonne weiß, warum ihr Mann sich so schwer tut. Das GZSZ-Vorschauvideo oben zeigt das ganze Ausmaß der komplizierten Situation.