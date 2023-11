Jonas‘ Leben wird nie mehr so sein, wie es mal war. Seit seinem Sturz aus mehreren Metern Höhe ist er querschnittsgelähmt und in Zukunft auf einen Rollstuhl angewiesen. Doch neben Jonas müssen auch seine Freunde plötzlich überlegen, wie sich die Zukunft für sie ändern wird: Jonas braucht beispielsweise eine barrierefreie Wohnung und somit ist ein Zusammenleben in der WG wie bisher nicht mehr möglich. Vor allem Luis macht sich Gedanken um seinen besten Freund: Hätte er Jonas von der lockeren Stange erzählen müssen?