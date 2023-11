Es sollte sein großer Durchbruch als DJ werden und wird für Jonas bei GZSZ zum absoluten Albtraum. Nach einem dramtischen Sturz in die Tiefe liegt er im Krankenhaus und schaut in eine ungewisse Zukunft.

Die besonderen Party-Dreharbeiten haben auch etwas mit Schauspieler Felix van Deventer gemacht, denn der Serien-Star weiß genau, dass ab jetzt nichts mehr so sein wird, wie vorher. „Das Licht geht aus, wieder an und in dieser Zeit ist Jonas gestürzt. Man sieht ihn dann nur noch bewusstlos am Boden liegen“, beschreibt Felix die Szene.