„Ich glaube, ganz viele Themen, die heute wirklich anders besprochen werden und mit denen man anders umgeht, waren früher – muss man leider sagen – einfach normal. Zum Beispiel, wenn man sexy gekleidet war als Frau und dann kam ein flapsiger Spruch von jemandem oder von einem Mann, dann dann war das einfach so. Da hätte sich niemals jemand von uns bei einer zuständigen Stelle im Unternehmen darüber beschwert oder hätte sich untereinander aufgeregt.“ So beschreibt Gülcan Kamps im RTL-Gespräch den Umgang mit Sexismus, dem sie und ihre ehemaligen VIVA-Kolleginnen damals ausgesetzt waren. In Zeiten von #metoo und einem geschärften Unrechtsbewusstsein, was sexuelle Grenzüberschreitungen und Machtmissbrauch angeht, heute kaum noch vorstellbar.

Lese-Tipp: Gülcan Kamps schwärmt von ihrer VIVA-Zeit: „Es war echt wie eine große wilde Party“

Im RTL-Interview erklärt Gülcan weiter, dass die Zeiten damals einfach anders waren: „Es hat einen gar nicht so emotional berührt, weil man für das Thema überhaupt nicht sensibilisiert war. Es war normal, es war einfach da und man hat es so wahrgenommen und auch einfach hingenommen.“