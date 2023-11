Das ist im Augenblick strittig. Aktuell zahlen beispielsweise Besitzer von Einfamilienhäusern im Westen im Schnitt ein paar Hundert Euro pro Jahr, Besitzer von Mietshäusern vierstellige Beträge. Zuständig für das neue Gesetz war seinerzeit der damalige Finanzminister und jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der versprach, die Steuer werde aufkommensneutral sein – sprich: die Steuereinnahmen sollten in etwa gleich bleiben und schon gar nicht explodieren.

In der aktuellen Debatte äußern jedoch viele Beobachter die Befürchtung, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr zahlen müssen. Wie hoch die Grundsteuer für jeden einzelnen ist, darüber entscheiden am Ende die Gemeinden mit dem sogenannten Hebesatz. Diese Sätze wollen die Gemeinden "anpassen", wie es heißt, was dazu dienen soll, Erhöhungen zu vermeiden oder zumindest ihre Gesamteinnahmen aus der Grundsteuer auf dem aktuellen Niveau zu halten. Das schließt Veränderungen für die einzelnen Steuerzahler natürlich nicht aus.

Und ob das Steueraufkommen insgesamt nicht doch steigt, ist ebenfalls offen. Schließlich soll die Reform der Grundsteuer dazu dienen, den Besitz realistischer zu bewerten. Und wer die Immobilien- und Grundstückspreise in den vergangenen Monaten und Jahren beobachtet hat, weiß: Es ging – sogar in sehr ländlichen Lagen – stets nach oben. Für die Kommunen jedenfalls ist die jährlich erhobene Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Niedersachsen nahm beispielsweise 2020 für bebaubare und bebaute Grundstücke rund 1,4 Milliarden Euro ein.

Apropos "bebaubare" Grundstücke: Auf höhere Steuern müssen sich wohl in jedem Fall Besitzer unbebauter Grundstücke einstellen, die sich zum Haus- und Wohnungsbau eignen. Damit will der Gesetzgeber Anreize zur Schaffung von Wohnraum setzen – was im Grunde dem Klimaschutz widerspricht, aber das ist ja auch ein anderes Thema.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei stern.de