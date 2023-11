Das Feuer bricht in der Nacht zum Mittwoch (22. November) aus. Stundenlang ist die Feuerwehr im Einsatz, aber sie kann den Club Twister-Dance, an dem so viele Erinnerungen hängen, nicht mehr retten. „Nachdem die Löschmaßnahmen keinen Erfolg mehr versprachen, wurden diese eingestellt und das kontrollierte Abbrennen des Gebäudes eingeleitet“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Polizei Wilhelmshaven/Friesland noch in der Nacht. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.