„Die Kinder müssen vor dem Schwimmunterricht im Freizeitbad nackt duschen. Das möchte unsere Tochter nicht und wir möchten das auch nicht. Wir möchten ihre Privatsphäre schützen“, sagt Shaef Abdullah der Ostsee-Zeitung. Die Tochter des Greifswalders sei neun Jahre alt, regelmäßig breche die Viertklässlerin vor dem Schwimmunterricht ihrer Klasse in Tränen aus. 2012 kommt der Arzt des örtlichen Uniklinikums aus dem Jemen in die Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, berichtet das Blatt weiter. Abdullah ist Muslim, seine Religion spiele aber keine Rolle.

„Ich habe mich an die Schulleitung und ans Schulamt gewandt. Doch beide sagten, dass die Schule nur Gast ist im Schwimmbad und sich deswegen an die Regeln dort halten müsse“, zitiert die Ostsee-Zeitung den Vater weiter. Auf RTL-Anfrage will sich Abdullah nicht äußern.