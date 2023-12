„Ich bin auf 180 Volt gerade!“

So beginnt Giulia Siegel ihre Abrechnung mit „Promi Big Brother“-Teilnehmerin Yeliz Koc. Der 49-Jährigen hat das Verhalten der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht im Haus des großen Bruders nämlich so gar nicht geschmeckt! Warum sie Yeliz ihre Naivität nicht mehr abnimmt.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!