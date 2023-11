Gitta Saxx ganz emotional: Mit 58 plötzlich große Schwester!

Als Gitta Saxx’ Mutter vor einigen Jahren verstarb, war für sie klar: Sie muss sich auf die Suche nach ihren Wurzeln machen. Wo ist ihr Vater? Jahre später hat die Mühe Erfolg!

„Es ist eine schöne Geschichte. Ich habe vor ein paar Jahren entschieden, meinen Papa zu suchen. Und hab ihn dann tatsächlich gefunden, was immer noch ein Wunder ist, weil der auch oft umgezogen ist mit seiner Familie“, erklärt das Model RTL beim Spendenmarathon 2023.

Und da dann die Überraschung: Gitta erfuhr von einer Halbschwester und einem Halbbruder. Der Kontakt zur Halbschwester in Holland war schnell geknüpft – nicht aber zu ihrem Halbbruder. Der wohnt nämlich in Casablanca, verrät die 58-Jährige. Corona machte in dieser Zeit etwaigen Reiseplänen einen Strich durch die Rechnung – bis jetzt!