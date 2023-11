Fast 100 Liter des falschen Kraftstoffs tankte der Mann an einer Tankstelle in Rastede, Niedersachsen. Als er seinen Fehler bemerkte, fuhr er mit seinem Lkw in eine Nebenstraße, pumpte den Kraftstoff in einen Gully und haute ab. Die Polizei konnte ihn aber schnell finden: „Es gab Hinweise und wir hatten auch das Kennzeichen. Und dann haben Kräfte der Autobanpolizei ihn angetroffen“, heißt es von der Polizei Oldenburg im RTL Interview. In der Zwischenzeit drohte aber das Benzin die Gewässer im Schlosspark Rastede zu verunreinigen, da die Oberflächenentwässerung dort mündet.

