„Sieh es endlich ein: Du kannst es nicht!“

Autsch, das hat gesessen! Ja, beim berühmten Einparkspiel gehen sich sonst so verliebte Promipaare im Sommerhaus schon mal gerne an die Gurgel. Bei Tim Toupet und Carina Crone nimmt das jedoch völlig neue Ausmaße an. Die Folge: Großes Schweigen und ein stinkwütender Ballermann-Sänger, der nach der gefährlichen Stille erst so richtig aufdreht. Im Video zeigen wir die Auseinandersetzung zwischen Tim und Carina in voller Pracht.