Auch Tims Freundin Carina Crone macht sich Sorgen um ihr Herzblatt. „Du hättest abbrechen können“, so die Blondine. Doch das kommt für den Sommerhaus-Ältesten nicht infrage – was er anfängt, wird durchgezogen! Nur dass es so weh tut, ist halt blöd. „Ich krieg den Arm nicht mehr hoch so richtig, die Finger sind taub und kalt“, erzählt Tim dem Sommerhaus-Doc. Doch der kann glücklicherweise Entwarnung geben: „Gebrochen oder sowas ist da nix, aber das ist natürlich hier so eine Überbelastung.“

Das ist ja schon mal das Wichtigste. Salbe drauf, Verband drum und dann muss der Arm erst mal ein wenig geschont werden. Und für alle, die jetzt denken, dass Tim übertreibt, hat er noch eine wichtige Ansage: „Für die Zuschauer zu Hause: Das ist hier hardcore!“ Tja, das Sommerhaus ist eben nichts für schlappe Stars.