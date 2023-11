G.G. Anderson steht zu seinem Beauty-Eingriff: „Ich bin immer noch am Kämpfen!“

Dass er sich nun einer Operation am Augenlid unterziehen möchte, dazu steht G.G. Anderson ganz selbstverständlich: „Das linke Auge ist noch etwas kleiner. Da wird einfach nur ein bisschen Haut weggenommen und dann sieht das wieder so aus [er deutet die Veränderung mit dem Finger an] und dann ist das wieder schön.“

Aufhalten lässt sich der Schlagersänger eben keineswegs – das hat er nicht zuletzt im Umgang mit seiner Gesichtslähmung unter Beweis gestellt. „Damals bin ich sogar entstellt bei euch, bei RTL, aufgetreten“, erinnert sich der Schlagerstar und fährt fort: „Ich habe sogar eine Tournee gemacht mit dieser Lippe.“ Im kommenden Jahr soll dann, pünktlich zu seinem 75. Geburtstag, ein neues Album erscheinen.