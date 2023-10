„Mir hat er keine 100.000 angeboten. Die Story war ein bisschen anders“, erklärt Shirin, die immer noch fassungslos ist, dass es derselbe Typ ist. Die Rapperin sei mit ihrer Schwester in Paris gewesen und habe dort in einem Restaurant, in dem viele Stars ein und aus gehen, einen Tisch reserviert. Als die Schwestern in der Schlange zum Lokal standen, sei besagter Fußballprofi aus einem der vorgefahrenen Autos ausgestiegen und hätte kurz Augenkontakt mit ihr gehabt.

Kurz darauf seien sie von einem Restaurant-Mitarbeiter, der sich später noch als Besitzer entpuppte, aus der Schlange gezogen und hineingebracht worden. Sie nahmen Platz – und das, wohl nicht ganz zufällig in der Nähe des Mannes, der kurz zuvor das Lokal betreten hätte. Etwas später sei der Besitzer erneut auf Shirin zugegangen und hätte sie zum Tisch des Kickers lotsen wollen. Aber nicht mit Shirin, die dankend ablehnte.