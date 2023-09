Schmidt lag seit dem Vorfall in einem Krankenhaus in München. Noch in der Nacht folgte die erste von zwei Operationen. Seine Familie und seine Freundin gaben ihm in dieser schlimmen Zeit viel Kraft. Sie statteten ihm einen Besuch in der bayrischen Landeshauptstadt ab. Schmidt: „Sie haben mich unterstützt, wo es nur geht. Da merkt man dann einfach, wer wirklich für einen da ist.“

Am Wochenende konnte Schmidt per Liegendtransport in die Heimat verlegt werden und seine Reha starten. Sein Blick richtet sich Richtung Zukunft: „Mental bin ich ein Typ, der immer nach vorne schaut. Das Bein ist durch, da bringt Trübsal blasen auch nichts.“ Zunächst müssten die Knochen zusammenwachsen, das dauere sechs bis acht Wochen. Danach will er sich Stück für Stück zurück auf den Fußballplatz kämpfen – und den Horror hinter sich lassen.