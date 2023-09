Seine neue Geliebte scheint es nicht an Temperament zu fehlen. Sie sei die zweite Brasilianerin, die der Fürst innerhalb von zwei Jahren kennengelernt habe. Beide seien wie Vulkane: „Man weiß nie, wann sie ausbrechen.“ Die Eifersucht seiner aktuellen Liebe soll so weit gehen, dass Karl-Heinz auf der Straße keine andere Frau ansehen dürfe. Den Beweis gibt es bei „VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt“ (Hier Streamen) zu sehen.

Was seine Noch-Ehefrau Andrea wohl von der frischen Liebe hält? Die 63-Jährige hat der Mallorca-Auswanderer damals für eine jüngere Dame verlassen. Im Interview mit Bunte verrät er: „Andrea wohnt zwar nicht weit weg von uns, aber die beiden haben keinen Kontakt zueinander. Nur ich pflege respektvollen Kontakt zu Andrea." (ean)