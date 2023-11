Matthew Perry wurde am 28. Oktober tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar – bislang zeigen vorläufige Autopsieergebnisse nur, dass er weder an einer Überdosis Fentanyl noch Meth gestorben ist. Weitere Tests werden gemacht – vier bis sechs Monate wird es dauern, bis es endgültig Klarheit über seinen Tod gibt. (dga)