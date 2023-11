Aber was hatte die unechte Handgranate in den Räumlichkeiten des HR verloren? Die Attrappe diente, laut Hessenschau, als „Requisite zu einer Recherche rund um die Echtheit und Verwechselbarkeit von Attrappen.“ Diese hat wohl irgendjemand danach unbedacht in der Redaktion liegen lassen.

Der HR dankte den Einsatzkräften für den schnellen Einsatz und der Reinigungskraft, die vorbildlich gehandelt hatte. Denn erst am Dienstag (31. Oktober) wurde in der Bahnstation Hauptwache in Frankfurt eine echte Handgranate gefunden.

In ihrer Recherche dürfte die Redaktion nun auch einen großen Schritt weitergekommen sein: Auch Attrappen können ziemlich echt aussehen… (pm/dgö)