So möchte David Modjarad von dem Sport-Experten wissen: „Welches sehr bekannte Supermodel hat in den letzten Wochen ein riesiges Comeback erlebt?“



Da bricht der „Buschi“ erstmal in Gelächter aus: „Du leck mich doch an de Täsch“, reagiert er in typischer Frank Buschmann-Manier. Doch der 58-Jährige kennt sich aus. Sein erster Tipp: „Elle Macpherson“, leider „falsch“, lautet Davids Antwort. Versuch Nummer zwei ergibt: „Naomi Campbell“, auch hier lautet die Antwort: „Falsch!“ Der dritte Versuch ist dann tatsächlich etwas wärmer, allerdings auch falsch: „Claudi Schiffer“, ist „Buschis“ Tipp. Der RTL-Moderator löst auf: „Linda Evangelista!“ Und da kann der einstige Basketballspieler nicht mehr an sich halten: „Au, au, au. In die war ich früher verliebt. Als Jugendlicher, wirklich. Was fand ich die scharf“, erinnert sich Frank. Hach, die zwei im Stadion – da würde niemand, wirklich niemand, über Taylor und ihren Travis sprechen. (msu)